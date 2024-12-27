В "Yeni Klinika" рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе

БАКУ /Trend/ - Состояние больного в отделении реанимации оценивается как тяжелое, а состояние остальных - как удовлетворительное.

Об этом сообщил журналистам заместитель главного врача "Yeni Klinika" Эльдар Ахмедов, передает Trend.

"Вчера около 19 часов вечера в нашу больницу поступили 14 пациентов. К их приезду уже были готовы бригады врачей-хирургов, орто-травматологов, нейрохирургов больницы. Мы приняли пациентов и поместили их в соответствующие отделения. В настоящее время у нас 14 пациентов. Лечение больных продолжается в стационарных условиях, один из них находится в реанимации.

Состояние больного в отделении реанимации оценивается как тяжелое, а состояние остальных - как удовлетворительное. У пациентов диагностированы тупые травмы, царапины на теле, переломы костей на различных участках тела. Только у одного из наших пациентов был обнаружен открытый перелом голени. Его тоже готовят к операции. Вероятнее всего, его прооперируют завтра", - добавил он.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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