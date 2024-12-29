Похоронен погибший в авиакатастрофе вблизи Актау житель Сумгайыта

БАКУ /Trend/ - Житель Сумгайыта Агаев Рамин Сохбат оглу, 1996 года рождения, погибший 25 декабря при крушении самолета AZAL, сегодня похоронен на кладбище поселка Зейналабдин в Сумгайыте.

Как сообщает Trend, на похоронах присутствовали жители поселка и представители городской общественности.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту самолета 38 погибли, 29 выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 раненых и тела 4 погибших. 29 декабря в страну были доставлены тела 24 человек, включая 3 членов экипажа.

По поручению Президента Ильхама Алиева была создана Государственная комиссия под руководством премьер-министра Али Асадова для расследования причин авиакатастрофы.

Отметим, что 25 декабря глава государства подписал распоряжение об объявлении 26 декабря днем траура в Азербайджане в связи с крушением пассажирского самолета "Embraer 190", выполнявшего рейс Баку-Грозный.