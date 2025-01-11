В ГПС Азербайджана состоялось отчетное совещание по итогам служебно-боевой деятельности в 2024 году (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось отчетное совещание Государственной пограничной службы (ГПС) по итогам служебно-боевой деятельности в 2024 году.

Как сообщили Trend в пресс-центре ГПС, совещание началось с исполнения Государственного гимна и почтения минутой молчания памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Начальник службы генерал-полковник Эльчин Гулиев отметил высокий уровень выполнения задач, поставленных перед ГПС в сфере пограничной охраны и, в частности, в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проводимого в нашей стране.

Отмечено, что личное участие Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 15 января 2024 года в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС, а также награждение трех офицеров Службы высшим воинским званием "генерал-майор" и награждение сотрудников ГПС орденами и медалями за проявленные мужество и отвагу, вызвало большое воодушевление среди личного состава.

Также отмечено, что в результате бдительности пограничников были задержаны 514 человек за нарушение государственной границы, 10 тысяч 500 человек за нарушение пограничного режима, 3 тысячи 726 человек, находившихся в розыске, 123 человека с поддельными документами, 10 человек с чужими документами, 5 человек, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу в обход пунктов пропуска.

В рамках борьбы с терроризмом было установлено семь человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами для осуществления разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана, а также задержаны пять человек, участвовавших в боевых действиях за рубежом.

Также сообщается, что на освобожденных от оккупации территориях проложено 15,9 километра новых дорог, капитально отремонтировано 126,5 километра дорог, установлены специальные валы для обеспечения безопасности движения на расстоянии 1000 метров, а также проложено инженерно-техническое ограждение на 30,6 километра и волоконно-оптическая кабельная линия. Кроме того, было очищено 110,27 гектара территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов, обезврежено 161 противопехотная мина, 20 противотанковых мин и 220 неразорвавшихся боеприпасов.

На совещании были обозначены основные задачи и цели на 2025 год, даны поручения по поддержанию готовности структурных подразделений ГПС на высоком уровне, повышению бдительности личного состава и соблюдению правил безопасности при несении службы.

В конце военнослужащим, отличившимся на службе, были вручены государственные награды.

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