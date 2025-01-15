Волонтеры COP29 получат денежную награду

БАКУ /Trend/ - Волонтерам, участвовавшим в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), состоявшейся в ноябре прошлого года в Баку, выделена денежная награда.

Информация об этом была разослана волонтерам командой COP29 по работе с рабочей силой и волонтерами, сообщает Trend.

"С вашей непосредственной поддержкой конференция COP29 вошла в историю как организованная на самом высоком уровне как в нашей стране, так и среди всех COP мероприятий.

Мы хотели бы отметить, что деятельность волонтеров на этом важном для нашей страны мероприятии была особо отмечена и приветствовалась Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), делегациями всех стран-участниц, а также населением страны.

Мы продолжаем получать положительные отзывы, связанные как с численным превосходством волонтеров COP29 по сравнению с прежними COP, так и в связи с бесчисленными успехами.

Ваш вклад в успешную организацию этого мероприятия заслуживает особого признания.

Учитывая все это, распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева каждому волонтеру, принявшему участие в успешной организации мероприятия, была вручена Благодарность и денежный приз.

Волонтеры, получившие благодарности с 8 по 14 января в связи с COP29, смогут получить свои денежные награды, обратившись в любой филиал ОАО "Kapital Bank" с удостоверением личности", - говорится в сообщении.

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