Школьница, пострадавшая в ДТП в Имишлинском районе скончалась в больнице

БАКУ /Trend/ - Школьница, получившая травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18 января в селе Ялавач Имишлинского района, скончалась в больнице.

Как сообщили в среду Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), несмотря на многочисленные усилия врачей, 22 января около 01:45 был зафиксирован факт смерти несовершеннолетнего (женского пола), госпитализированного в Yeni Klinika с травмами в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18 января на территории села Ялавач Имишлинского района.

Отмечается, что у девочки 2015 года рождения был диагностирован перелом правой плечевой и локтевой костей, правой теменной кости, односторонний пневмоторакс в легком, в связи с чем была установлена грудная дренажная трубка. Из-за перелома теменной кости и сильного отека мозга нейрохирурги провели декомпрессионную краниотомию. Пациентка была подключена к аппарату искусственного дыхания в отделении реанимации и интенсивной терапии, где также получала высокую инотропную поддержку.

Напомним, что 18 января в Имишлинском районе произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей. Другие несовершеннолетние и водитель, получившие травмы, были госпитализированы. По предварительным данным, причиной аварии стало выездное столкновение с другим транспортным средством. В ходе предварительных следственных действий установлены обоснованные подозрения, что житель района Имишли Бейлер Байрамлы, 2008 года рождения, незаконно завладел автомобилем Mercedes-Benz 190, принадлежащим его родственнику, и, не имея прав на управление, нарушил правила дорожного движения. Он стал причиной гибели двух человек и тяжёлых травм одного человека. После происшествия он оставил автомобиль на месте и скрылся.

Бейлер Байрамлы обвиняется в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса: 185.1 (незаконное завладение автомобилем без намерения похищения), 263-1.4 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права на управление, что по неосторожности привело к смерти двух человек) и 264 (скрытие с места дорожно-транспортного происшествия). По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, Имишлинский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие продолжается.

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