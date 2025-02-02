Хидаят Гейдаров удостоен звания "Дзюдоист года" со стороны Международной федерации дзюдо (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров, завоевавший золотую медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, был удостоен звания «Дзюдоист года» со стороны Международной федерации дзюдо, а главный тренер национальной сборной Ричард Траутман был удостоен звания "Лучший тренер мужской команды".

Как передает Trend, Хидаят Гейдаров сказал, что счастлив быть удостоенным такой награды: «Эта награда не только моя, но и награда всего азербайджанского народа».

Траутман отметил, что для него было большой честью работать с такими целеустремленными спортсменами, профессиональными тренерами и невероятной командой: «Я выражаю глубокую благодарность нашей удивительной команде. Не только я, мы все вместе творили историю. Я благодарен каждому из вас».