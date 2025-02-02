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Хидаят Гейдаров удостоен звания "Дзюдоист года" со стороны Международной федерации дзюдо (ФОТО)

Общество Материалы 2 февраля 2025 21:37 (UTC +04:00)
Хидаят Гейдаров удостоен звания "Дзюдоист года" со стороны Международной федерации дзюдо (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров, завоевавший золотую медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, был удостоен звания «Дзюдоист года» со стороны Международной федерации дзюдо, а главный тренер национальной сборной Ричард Траутман был удостоен звания "Лучший тренер мужской команды".

Как передает Trend, Хидаят Гейдаров сказал, что счастлив быть удостоенным такой награды: «Эта награда не только моя, но и награда всего азербайджанского народа».

Траутман отметил, что для него было большой честью работать с такими целеустремленными спортсменами, профессиональными тренерами и невероятной командой: «Я выражаю глубокую благодарность нашей удивительной команде. Не только я, мы все вместе творили историю. Я благодарен каждому из вас».

Хидаят Гейдаров удостоен звания "Дзюдоист года" со стороны Международной федерации дзюдо (ФОТО)
Хидаят Гейдаров удостоен звания "Дзюдоист года" со стороны Международной федерации дзюдо (ФОТО)
Хидаят Гейдаров удостоен звания "Дзюдоист года" со стороны Международной федерации дзюдо (ФОТО)
Хидаят Гейдаров удостоен звания "Дзюдоист года" со стороны Международной федерации дзюдо (ФОТО)
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