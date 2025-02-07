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В Евлахе захоронены останки шехида I Карабахской войны Тарлана Мамедова (ФОТО)

Общество Материалы 7 февраля 2025 15:18 (UTC +04:00)
В Евлахе захоронены останки шехида I Карабахской войны Тарлана Мамедова (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ЕВЛАХ /Trend/ - 7 февраля останки Мамедова Тарлана Фикрет оглу, считающегося пропавшим без вести в I Карабахской войне, были захоронены на Аллее шехидов города Евлах.

Как сообщает в пятницу Trend, в церемонии приняли участие родственники шехида, участники войны, представители общественности и жители района.

Военный оркестр исполнил Государственный гимн, прозвучали оружейные залпы.

Отметим, что Тарлан Фикрет оглу Мамедов родился в 1975 году в поселке Аран Евлахского района. Он считался пропавшим без вести в боях за село Ашагы Абулраманлы Физулинского района.

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В Евлахе захоронены останки шехида I Карабахской войны Тарлана Мамедова (ФОТО)
В Евлахе захоронены останки шехида I Карабахской войны Тарлана Мамедова (ФОТО)
В Евлахе захоронены останки шехида I Карабахской войны Тарлана Мамедова (ФОТО)
В Евлахе захоронены останки шехида I Карабахской войны Тарлана Мамедова (ФОТО)
В Евлахе захоронены останки шехида I Карабахской войны Тарлана Мамедова (ФОТО)
В Евлахе захоронены останки шехида I Карабахской войны Тарлана Мамедова (ФОТО)
В Евлахе захоронены останки шехида I Карабахской войны Тарлана Мамедова (ФОТО)
В Евлахе захоронены останки шехида I Карабахской войны Тарлана Мамедова (ФОТО)
В Евлахе захоронены останки шехида I Карабахской войны Тарлана Мамедова (ФОТО)
В Евлахе захоронены останки шехида I Карабахской войны Тарлана Мамедова (ФОТО)
В Евлахе захоронены останки шехида I Карабахской войны Тарлана Мамедова (ФОТО)
В Евлахе захоронены останки шехида I Карабахской войны Тарлана Мамедова (ФОТО)
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