Уверен, что мы вернемся в Западный Азербайджан, и я еще раз увижу наше село - Мисир Марданов (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитического проекта.

Как сообщает Trend, гостем передачи стал председатель Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана, бывший министр образования, профессор Мисир Марданов.

Говоря о перспективах возвращения наших соотечественников в Западный Азербайджан, который является их исконной и исторической землей, М.Марданов отметил, что фундамент для работы по обсуждаемым вопросам был заложен три года назад.

"24 декабря 2022 года Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев прибыл на церемонию открытия административного здания Общины Западного Азербайджана, где встретился с группой интеллигенции родом из Западного Азербайджана. Я бы сказал, что это была встреча, вписанная золотыми буквами в историю Азербайджана", - сказал он.

М.Марданов подчеркнул, что карабахский вопрос решен и сейчас внимание должно быть сосредоточено на вопросе возвращения азербайджанцев на территории, где они когда-то жили - в Западный Азербайджан.

"Это земля наших предков. Там жили наши дедушки, бабушки, они там похоронены. У нас там осталось огромное богатое культурное наследие. У нас там остались кладбища. У нас там остались мечети... И мы имеем право вернуться на родину предков. Но мы хотим вернуться мирным путем. Поэтому необходимо разработать концепцию. На этой встрече глава государства поручил подготовить соответствующую концепцию и правовую базу, проинформировать международное сообщество о сути вопроса, изучить пути возвращения мирным путем", - сказал он.

По словам М.Марданова, за три года, прошедшие с этой встречи, Община Западного Азербайджана проделала большую работу. "Наша Община является самой активной среди общественных и неправительственных организаций, действующих в настоящее время в Азербайджане", - сказал он.

Помимо Баку, во всех городах и регионах страны организуются отделения Общины. Кроме того, проводится перепись граждан родом из Западного Азербайджана.

"Проводятся исследования, издаются книги, налаживаются связи с международными организациями. То есть за прошедшее с момента создания Общины время мы проделали работу, равноценную двадцати годам работы", - сказал он.

M.Марданов вспоминает, что в 2001 году, находясь на международном мероприятии в Армении, отправился в Иджеванский район, в родное село Гёярчин.

"Я был там в последний раз в 1981 году и пришел туда через 20 лет. Конечно, было очень трудно пойти туда и увидеть в своем доме живущих там армян. Я пережил эти моменты, но находился среди армян и поэтому не дал волю своим чувствам. Конечно, я не смог посетить все места в селе. Но я посетил дома нескольких своих старых соседей. Оказалось, что там живут в основном пожилые армяне. Например, в нашем доме жили пожилые супруги, которым по 70-80 лет. Там все находится в состоянии разрухи. От Еревана до нашего села около 140 километров пути. В советское время там все процветало, было много людей. Там отдыхали жители Газахского, Агстафинского, Товузского районов Азербайджана. Теперь эти дороги заросли травой.

Уверен, что сейчас и другие села, в которых жили азербайджанцы, почти пусты. Чего мы хотим от армян, что мы хотим сказать? Мы говорим: мы придем на пустующие земли, в свои дома, оживим их, вернем жизнь в эти места. Я лично верю, что мы вернемся на эти земли. Мы должны вернуться! Поэтому мы должны много работать, проводить пропаганду. Особенно среди молодежи. Мы должны рассказать им историю такой, какая она есть", - сказал он.

М.Марданов подчеркнул, что он полон решимости вернуться в отчие края, в махал Гарагоюнлу, 13 сел в котором являются древним азербайджанским поселением.

"Мы вернемся в эти села. Я с нетерпением жду этого дня. Я уверен, что даже если это займет много времени, международные институты, великие державы откажутся от политики двойных стандартов, которую они до сих пор проводили, справедливость и право восторжествуют, каждый получит возможность жить на своей родине. Я повторяю - мы должны много работать, чтобы осуществить нашу мечту", - сказал М.Марданов.

Он также отметил, что в настоящее время проводится работа по определению ущерба, причиненного движимому и недвижимому имуществу наших соотечественников, изгнанных из Западного Азербайджана.