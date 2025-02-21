В Баку состоялся V Саммит IT-руководителей государственных структур (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялся V Саммит IT-руководителей государственных структур

Как сообщает в пятницу Trend, мероприятие организовано Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

В саммите принимают участие заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности генерал-майор Аллахверен Исмаилов, начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов, начальник отдела Центра операций кибербезопасности Государственной службы безопасности Искендер Гасанов, начальник Отдела управления проектами, гуманитарных вопросов и ИКТ Государственного комитета по работе с диаспорой Джахид Кязимов, представители СМИ и другие лица.

Как сказал заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана генерал-майор Аллахверен Исмаилов, искусственный интеллект предоставляет большие возможности в области кибербезопасности.

"Искусственный интеллект предоставляет большие возможности в области кибербезопасности, однако он также создает новые риски в этой области. Использование искусственного интеллекта для обеспечения информационной безопасности привело к значительному прогрессу в таких областях, как аналитика данных, обнаружение аномалий и кибератак на ранней стадии. Однако существует также риск того, что искусственный интеллект будет использоваться в атаках, и это еще больше усложняет меры безопасности", — сказал генерал-майор Аллахверен Исмаилов.

Исмаилов заявил, что в последние годы угрозы в сфере кибербезопасности приобрели глобальный характер.

Он отметил, что угрозы проявляются не только в технологической, но и в социальной и политической сферах.

"Кибератаки, особенно с использованием искусственного интеллекта, значительно усложняют борьбу с ними.

2025 год является ключевым для реализации "Стратегии Азербайджана по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы". Завершение выполнения большинства пунктов стратегии или их приближение к финальной стадии, а также важность достигнутых результатов в этой сфере, служат показателем эффективности проводимой работы.

В последнее время угрозы в области кибербезопасности стали более сложными и распространились по всему миру. Киберпреступники теперь нацелены не только на государственные данные и сети, но и на отдельных пользователей. Для борьбы с этими угрозами необходимо более тесноеисотрудничество, активный обмен опытом и повышение осведомленности.

Если обратить внимание на новые тенденции угроз, среди обсуждаемых вопросов остаются такие серьезные проблемы, как "deepfake", фишинг и другие киберугрозы. Эти атаки могут оказывать влияние не только на малые организации, но и на крупные. Все это свидетельствует о том, что угрозы в области кибербезопасности оказывают влияние не только на технологическом, но и на социальном и политическом уровнях", - добавил А.Исмаилов.

А начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Турал Мамедов сказал, что в 2024 году 134 сотрудника 32 государственных учреждений стали жертвами хакерских атак.

"В отчетном году мы зафиксировали 3798 взломанных учетных записей, относящихся к государственным электронным службам", - подчеркнул он.

Далее, он сказал, что в прошлом году было создано 64 новых государственных информационных резерва.

Он отметил, что эта цифра становится особенно заметной при анализе количества субдоменов.

"В 2024 году в Государственной службе электронной почты было обработано более 3 миллионов писем. В 2024 году было обнаружено 100 поддельных доменов и их активность была ограничена",- подчеркнул Т.Мамедов.

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