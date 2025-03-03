В Азербайджане предлагается освобождение осужденных от наказания на основании обращения омбудсмена

БАКУ /Trend/ - Целесообразно внести изменения в законодательство Азербайджана, касающиеся освобождения осужденных от отбывания наказания по состоянию здоровья, включая возможность таких решений на основе представления Омбудсмана, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) о защите прав человека за 2024 год, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.

В докладе подчеркнуто, что предлагается внести необходимые изменения в законодательство для рассмотрения вопроса об условном досрочном освобождении от наказания и замене неотбытой части наказания более лёгким наказанием, также на основе ходатайства Омбудсмана.

Отметим, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу, вопрос об освобождении осужденного от отбывания наказания рассматривается только на основании заявления осужденного, его защитника или законного представителя, либо представления дирекции пенитенциарного учреждения. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена неотбытой части наказания более мягким наказанием применяются судом первой инстанции по месту отбывания наказания только на основании заявления осужденного, а также ходатайства комиссии по защите прав ребенка с учетом усмотрения учреждения или органа, исполняющего уголовные наказания в соответствии с положениями Уголовного закона.

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