В Женеве пройдут мастер-классы по азербайджанским национальным танцам

БАКУ /Trend/ - 5 апреля 2025 года в Женеве (Швейцария) состоятся мастер-классы по азербайджанским национальным танцам.

Об этом в среду сообщили Trend в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что занятия будут организованы танцевальной группой "İRS" во главе с членом Координационного совета азербайджанцев Швейцарии Марией Хан-Хойской Мартиньоли, с участием приглашенного из Азербайджана танцора Фируза Аловсатова.

Занятия рассчитаны на взрослых и детей от 6 лет. На первом уроке участникам будет преподан танец "Наз элямя", а на втором уроке - танец "Яллы".

Мастер-классы будут проводиться на азербайджанском языке, с переводом для участников на английский и французский языки.

Информация о мастер-классах также была опубликована в швейцарских СМИ:

https://www.associationakhtar.com/avenir

https://www.geneve.ch/agenda/journee-decouverte-danses-azerbaidjan.

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