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Азербайджанский боксер вышел в финал международного турнира в Монтенегро

Общество Материалы 9 марта 2025 10:19 (UTC +04:00)
Азербайджанский боксер вышел в финал международного турнира в Монтенегро
Фото: Федерация бокса Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В городе Будва (Монтенегро) состоялись полуфинальные поединки международного турнира среди молодых боксеров «Жемчужина Адриатики», имеющего статус Кубка мира.

Как передает Trend, на пути к финалу азербайджанский спортсмен Зидан Гумбатов (54 кг) встретился с Али Муратом (Казахстан).

Матч завершился победой представителя Азербайджана. Гумбатов, завершивший все 3 раунда в свою пользу, победил соперника со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В финале ему предстоит сразиться с Алдияром Бахадуром (Казахстан).

Другие азербайджанские боксёры Банучичек Насирли (48 килограммов), Озлем Гасанова (66 килограммов) и Илкана Ахмедова (+81 килограмм) завершили турнир с бронзовыми медалями.

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