​В Ханкенди и Шуше пройдут ярмарки труда

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана совместно с Производственным объединением "Азеригаз" проведет ярмарки труда в городах Ханкенди и Шуша.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Ярмарки состоятся 11 марта в 10:00 в административном здании Ханкендинского городского отдела службы занятости Карабахского регионального отделения занятости (город Ханкенди, ул. Аббасгулу ага Бакиханова, 47), а в городе Шуша 12 марта в 10:00 в административном здании Центра государственных услуг (город Шуша, улица Победы, 3).

На мероприятиях будут представлены вакансии на должности слесаря аварийно-восстановительных работ, слесаря ​​по контрольно-измерительным приборам и автоматике, мастера газовой службы, кладовщика, бригадира и т.д. в сфере обслуживания Карабахского регионального газового эксплуатационного управления ПО "Азеригаз" в городах Шуша и Ханкенди.

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