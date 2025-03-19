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В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)

Общество Материалы 19 марта 2025 12:34 (UTC +04:00)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 19 марта в Баку были захоронены останки Атаева Атакиши Гахраман оглу, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает в среду Trend, на похоронах присутствовали члены семьи, близкие родственники шехида и представители общественности.

Останки шехида были захоронены на Аллее шехидов в поселке Кешля Низаминского района города Баку.

Отметим, что он пропал без вести в 1992 году в селе Нахчыванлы Ходжалинского района.

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В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
В Баку захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Атакиши Атаева (ФОТО)
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