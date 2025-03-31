В армии Азербайджана проведены памятные мероприятия в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, в армии Азербайджана состоялся ряд памятных мероприятий по случаю 31 марта - Дня геноцида азербайджанцев.

Как сообщили в понедельник Trend в Минобороны Азербайджана, на церемониях сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана, и жертв геноцида, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

"Было отмечено, что с 30 марта по 3 апреля 1918 года в городе Баку и регионах Бакинской губернии, а также в Шемахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальяне, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и в других местностях вооруженными отрядами Бакинских советов и армянских дашнаков была совершена зверская резня азербайджанцев.

Подчеркивалось, что в соответствии с указом Общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года, 31 марта ежегодно отмечается на государственном уровне как День геноцида азербайджанцев.

В ходе мероприятий была особо отмечена значимость целенаправленных мер, проводимых Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, а также Фондом Гейдара Алиева по доведению до мировой общественности правды о совершённом армянами геноциде азербайджанцев.

В рамках памятных мероприятий были представлены литературно-художественные композиции, подготовленные Армейским идеологическим и культурным центром им. А.Асланова, проведены фотовыставки, продемонстрированы документальные фильмы, на занятиях по общественно-политической подготовке были прочитаны тематические лекции.

Военнослужащие посетили памятники жертвам геноцида и могилы сынов Родины, ставших шехидами во имя свободы азербайджанских земель",- говорится в сообщении ведомства.

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