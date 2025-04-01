В Ходжавенде обнаружено самодельное взрывное устройство (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Самодельное взрывное устройство-ловушка обнаружено в одном из заброшенных жилых домов в селе Булутан Ходжавендского района. Находка выявлена в ходе операции, проведенной на основании запроса, поступившего в Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) по линии министерства внутренних дел.

Как сообщили Trend в ANAMA, в ходе операции на указанной территории было обнаружено самодельное взрывное устройство, в котором к ракете ПГ-7Л скотчем были прикреплены 105 патронов к стрелковому оружию и для подрыва которого использовался детонатор ручной гранаты. Также для отвлечения внимания вокруг взрывного устройства было разбросано большое количество фотографий так, чтобы при прикосновении к одной из них механизм приходил в действие.

Обнаруженное взрывное устройство было безопасно вывезено с территории сотрудниками агентства. Подобные устройства-ловушки устанавливаются именно в жилых районах, чтобы вызвать мощный и смертоносный взрыв.

ANAMA еще раз призывает граждан не заходить в места, в безопасности которых они не уверены, не прикасаться к незнакомым предметам и в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно сообщать на горячие линии 805, 102 или 112.

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