Стал известен объем услуг, оказанных участникам войны и семьям шехидов в Азербайджане после войны

БАКУ /Trend/ - В период после 44-дневной Отечественной войны Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана поддержало занятость 26,2 тысячи человек, являющихся членами семей шехидов и участниками войны.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на министество труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что 12,4 тысячи человек были привлечены к программе самозанятости, и Агентство предоставило им активы для создания малого бизнеса.

Другие были трудоустроены на подходящие рабочие места и привлечены к курсам профессиональной подготовки. Для обеспечения трудоустройства лиц, завершивших курсы, также были предприняты соответствующие меры.