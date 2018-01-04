Индекс Nikkei вышел на самую высокую за 26 лет отметку

Главный индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei в ходе открывшихся в четверг первых в новом 2018 году торгов вышел на самую высокую отметку с января 1992 года. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, сообщает ТАСС.

В ходе торгов Nikkei прибавил более 600 пунктов (более 3,5%) и поднялся на отметку выше 23 350 пунктов - самую высокую за последние 26 лет. Инвесторы связывают бурный рост с общим позитивным настроением на ТФБ на фоне уверенного подъема, зафиксированного в Нью-Йорке 3 января.

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