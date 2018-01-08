Четыре важных события в Турции в 2018 году

Руфиз Хафизоглу

Экономическая политика Турции, направленная в частности на развитие сферы энергетики и инфраструктуры, начинает приносить свои плоды. В этом плане наступивший 2018 год станет одним из важных периодов для Турции, так как в стране ожидается завершение реализуемых и начало новых глобальных проектов.

TANAP

Одним из наиболее важных энергетических проектов 2018 года станет Трансанатолийский трубопровод (TANAP), строительство которого уже завершилось более чем на 80 процентов. Строительство TANAP завершится предположительно до середины лета 2018 года.

Заполнение газом трубопровода TANAP начнется в январе 2018 года: газ будет поступать из расширенного Южнокавказского газопровода в объемах в соответствии с техническими требованиями.

Как известно, с началом строительства TANAP в Турции стартовала прокладка оптоволоконного кабеля вдоль газопровода, что соответствует плану правительства страны "Цель 2023", в рамках которого предусмотрен охват территории страны оптоволоконной сетью.

Третий аэропорт в Стамбуле

Другим важным проектом, конечно же, является строительство третьего аэропорта в Стамбуле: строительство нового аэропорта входит в планы правительства - «Цель 2023» и тестовые полеты в аэропорту начнутся в феврале текущего года, тогда же завершится строительство автостоянки в аэропорту, которая будет рассчитана на 30 тысяч автомобилей.

Третий аэропорт строится в районе озера Теркос в северной части Стамбула. Первоначально он будет обслуживать 90 миллионов пассажиров в год.

С вводом третьего аэропорта в Стамбуле число направлений увеличится с 282 до 350. Аэропорт сможет обслуживать ежегодно около 200 миллионов пассажиров.

На сегодня завершилось строительство первой взлетно-посадочной полосы, протяженность которой составит 3,7 километра, а ширина - 60 метров.

Согласно проекту, протяженность второй взлетно-посадочной полосы в новом аэропорту составит 4,1 километра при ширине 60 метров. В третьем аэропорту в Стамбуле будет установлено около 300 пассажирских и грузовых лифтов, а также построен Airport City, состоящий из сети магазинов, логистических и выставочных центров.

Третий аэропорт в Стамбуле будет введен в эксплуатацию 29 октября 2018 года.

Мечта Эрдогана – «Канал Стамбул»

В этом году также начнется строительство судоходного канала в Стамбуле, который президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своей мечтой. Впервые о намерении реализовать проект строительства канала «Стамбул» было объявлено им в 2011 году.

Стоимость строительства судоходного канала в Стамбуле, по предварительным расчетам оценивается в 60 миллиардов лир, и этот проект уже получил сертификат экологической безопасности.

Цель строительства канала «Стамбул» - снижение нагрузки от судоходства на Босфорский пролив, а также предотвращение угрозы экологических и техногенных катастроф на одной из самых интенсивных морских магистралей мира, отметили в министерстве.

Ширина канала «Стамбул», согласно планам, составит 400 метров, глубина - 25 метров, протяженность - 43 километра. В сутки канал сможет пропускать 150-160 судов.

Канал «Стамбул» будет проложен параллельно Босфору и фактически сделает европейскую часть Стамбула островом и окончательно отделит его от Европы. Канал соединит Чёрное и Мраморное море через озеро Кючюкчекмедже.

На берегах искусственного канала на площади 38,5 тысячи гектаров планируется построить новые жилые комплексы, которые будут связаны с другими районами 15-миллионного мегаполиса благодаря современной транспортной инфраструктуре, в том числе метро и скоростным поездам, а также с третьим аэропортом, который строится в европейской части Стамбула.

Искусственные острова

В рамках строительства канала «Стамбул» в 2018 году также планируется создание искусственных островов в Мраморном и Черном морях.

Острова будут созданы за счет насыпки грунта, который будет извлечен во время прокладки судоходного канала «Стамбул». Для создания искусственных островов будет использовано порядка 2,7 миллиарда кубических метров земли.

Последующая эксплуатация островов будет осуществляться на коммерческой основе. На их территории также запланировано строительство жилых кварталов. О точной дате завершения проекта и стоимости строительства искусственных островов не сообщается.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.