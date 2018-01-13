Fiat Chrysler отзывает около 162 тыс. автомобилей

Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles отзывает более 162 тыс. автомобилей, в основном в США, из-за неполадки, в результате которой двигатель может заглохнуть во время движения. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

По его данным, отзыв затрагивает минивэны Chrysler Pacifica 2017 года выпуска. Около 154 тыс. автомобилей будут отозваны в США, остальные 8 тыс. - по всему миру. Гибридные бензиново-электрические версии минивэна отзывная кампания не затронет.

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