Джавид Гурбанов: Азербайджан выполнил все задачи по реализации транспортного коридора «Север-Юг» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках реализации международного транспортного коридора «Север-Юг» Азербайджан выполнил возложенные на него задачи.

Об этом в четверг сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов во время встречи с замминистра дорог и градостроительства Ирана, гендиректором Иранских железных дорог Саидом Мамедзаде, говорится в сообщении ЗАО.

На встрече обсуждались строительство терминала Астара (Иран), перспективы движения по железнодорожной дороге Астара (Иран) – Астара (Азербайджан) в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг».

Гурбанов сказал, что в рамках реализации международного транспортного коридора «Север-Юг» азербайджанская сторона выполнила возложенные на нее задачи. Также на 35 гектарах завершается строительство железнодорожной станции в Астаре (Иран) и строительство терминалов для разгрузки грузов.

Гурбанов также отметил, что между Азербайджаном и Иранскими железными дорогами был подписан договор по проекту «Строительство и эксплуатация погрузочно-разгрузочного терминала Астара». Согласно договору, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» берет в аренду железнодорожную линию протяженностью 1,4 километра на 15 лет, а терминал - на 25 лет. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию международной железной дороги Астара (Азербайджан) – Астара (Иран).

Во время обсуждений было отмечено, что международный транспортный коридор «Север-Юг» соединит железные дороги стран Скандинавии, России, Азербайджана в одну сеть.

Саид Мамедзаде сказал, что этот проект послужит укреплению железнодорожных связей Азербайджана, Ирана и России, транзитного и экономического потенциала этих стран, а также даст толчок притоку грузов в этом направлении.

Напомним, что железнодорожная линия Астара (Иран) – Астара (Азербайджан), которая составляет основу международного транспортного коридора «Север-Юг», через Азербайджан соединит железнодорожные системы Ирана с Россией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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