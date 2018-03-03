В структуру министерства экономики Азербайджана внесены изменения

3 марта 2018 02:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение о внесении изменений в список подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства экономики страны.

Решение было утверждено премьер-министром страны Артуром Расизаде.

Согласно решению, в "Список подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства экономики Азербайджанской Республики", утвержденный решением кабмина 228 от 30 ноября 2010 года, добавляется восьмой абзац следующего содержания: «Агентство развития малого и среднего предпринимательства Азербайджанской Республики».

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