В структуру министерства экономики Азербайджана внесены изменения

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение о внесении изменений в список подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства экономики страны.

Решение было утверждено премьер-министром страны Артуром Расизаде.

Согласно решению, в "Список подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства экономики Азербайджанской Республики", утвержденный решением кабмина 228 от 30 ноября 2010 года, добавляется восьмой абзац следующего содержания: «Агентство развития малого и среднего предпринимательства Азербайджанской Республики».

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