Оглашен уровень безработицы в Кыргызстане

В Кыргызстане почти 184 тысяч человек являются безработными. Об этом K-News сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития КР.

По данным ведомства, численность населения республики по оценочным данным на 1 февраля 2018 года составила 6 млн 268,8 тыс. человек. Экономически активное население составляет 2547,4 тыс. человек. Численность занятого населения составляет 2363,7 тыс. человек, число безработных 183,7 тыс. человек. Уровень общей безработицы 7,2%.

«Уровень официальной безработицы на 1 апреля 2018 года по республике составил 2,4%. Число безработных, состоящих на учете в службе занятости – 83,5 тыс. человек. Численность официально зарегистрированных безработных – 61,8 тыс. человек», – сообщили в Минсоцразвития.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.