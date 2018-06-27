Азербайджан и Швейцария достигли предварительной договоренности об экспорте фундука

БАКУ /Trend/ - В рамках экспортной миссии в Швейцарии состоялись встречи между азербайджанскими и ведущими швейцарскими компаниями, занимающимися производством фундука, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в среду.

На встречах, которые прошли в Берне, была предоставлена информация о производимой азербайджанскими компаниями продукции, состоялись обсуждения между азербайджанскими и швейцарскими компаниями по расширению сотрудничества, увеличению экспорта.

В ходе обсуждений с компаниями GN-company, Varistor и Delica была достигнута предварительная договоренность об экспорту фундука. С этой целью было достигнута договоренность о визите представителей швейцарских компаний в Азербайджан и встрече с местными производителями фундука.

Экспортная миссия продолжит сегодня встречи со швейцарскими компаниями, побывает на предприятиях по заготовке и продаже фундука.

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