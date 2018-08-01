Бактрансагентство обнародовало новые цены на проезд в автобусах

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) обнародовало новые цены на проезд в автобусах, говорится в сообщении агентства, распространенном в среду.

Учитывая, что загородные автобусы №№ 125 и 199 работают по безналичной системе оплаты, тариф на проезд установлен в 0,35 маната.

Тариф на проезд в автобусах экспресс-маршрута H1, следующих от станции метро «28 Мая» до аэропорта, не изменился - 1,30 маната.

№ Маршрут Расстояние Номера маршрутов Тариф (манаты) 1 Внутригородской независимо от расстояния 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7A. 7B, 8, 11. 12, 13. 14, 15, 17, 18, 21, 22. 24, 26. 29, 30. 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42. 44, 45. 46, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57. 59, 60, 61. 62, 64. 65, 66. 67, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85. 88, 91.92, 93,96 0,30 2 Внутрипоселковый независимо от расстояния 111, 174, 190,210 0,30 до 15 км (включая 15-й км) 100, 102, 106. 108B, 113. 119, 120, 124, 133, 135, 139, 142, 143. 144, 147, 148. 158, 159, 170, 182, 183, 184, 198, 202, 204, 208. 209, 213, 216 0,30 от 15 до 30 км (включая 30-й км) 103, 104, 105. 108A, 112. 114A, 114B. 117, 123, 126, 130, 131. 132, 134, 140. 146, 149. 152, 160, 161, 163, 165. 166, 168, 173. 175, 176, 179, 180, 185, 186, 189, 191,193, 205, 206, 211,214, 217 0,40 3 Загородные и межпоселковые от 30 до 40 км (включая 40-й км) 107, 136, 141, 164, 172 0,50 от 40 до 45 км (включая 45 км) 101, 171 0,60 от 45 до 50 км (включая 50-й км ) 187 0,80 более 50 км 150, 195 0,90

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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