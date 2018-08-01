Бактрансагентство обнародовало новые цены на проезд в автобусах

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) обнародовало новые цены на проезд в автобусах, говорится в сообщении агентства, распространенном в среду.
Учитывая, что загородные автобусы №№ 125 и 199 работают по безналичной системе оплаты, тариф на проезд установлен в 0,35 маната.
Тариф на проезд в автобусах экспресс-маршрута H1, следующих от станции метро «28 Мая» до аэропорта, не изменился - 1,30 маната.
|
№
|
Маршрут
|
Расстояние
|
Номера маршрутов
|
Тариф (манаты)
|
1
|
Внутригородской
|
независимо от расстояния
|
1, 2, 3, 4, 5, 6. 7A. 7B, 8, 11. 12, 13. 14, 15, 17, 18, 21, 22. 24, 26. 29, 30. 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42. 44, 45. 46, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57. 59, 60, 61. 62, 64. 65, 66. 67, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85. 88, 91.92, 93,96
|
0,30
|
2
|
Внутрипоселковый
|
независимо от расстояния
|
111, 174, 190,210
|
0,30
|
до 15 км (включая 15-й км)
|
100, 102, 106. 108B, 113. 119, 120, 124, 133, 135, 139, 142, 143. 144, 147, 148. 158, 159, 170, 182, 183, 184, 198, 202, 204, 208. 209, 213, 216
|
0,30
|
от 15 до 30 км (включая 30-й км)
|
103, 104, 105. 108A, 112. 114A, 114B. 117, 123, 126, 130, 131. 132, 134, 140. 146, 149. 152, 160, 161, 163, 165. 166, 168, 173. 175, 176, 179, 180, 185, 186, 189, 191,193, 205, 206, 211,214, 217
|
0,40
|
3
|
Загородные и межпоселковые
|
от 30 до 40 км (включая 40-й км)
|
107, 136, 141, 164, 172
|
0,50
|
от 40 до 45 км (включая 45 км)
|
101, 171
|
0,60
|
от 45 до 50 км (включая 50-й км )
|
187
|
0,80
|
более 50 км
|
150, 195
|
0,90
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)
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