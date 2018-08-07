В Азербайджане предпринимаются шаги по производству семян овощных культур (ФОТО)

7 августа 2018 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на базе Института овощеводства закладывается новый большой городок с закрытым участком в шесть гектаров и открытым участком в 30 гектаров.

Об этом во вторник на республиканском совещании на тему «Регистрация сортов растений в республике, нынешнее состояние семеноводства, проблемы и предстоящие задачи» сказал замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев.

«Как вы знаете, на основе распоряжения Президента в связи семенами овощей выделены средства. За счет этих средств на базе Института овощеводства закладывается большой городок. Таким образом, внутреннее производство обеспечит страну семенами овощей на 100 процентов», - отметил министр.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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