В Азербайджане на участке Джалилабад-Масаллы ведется капремонт железной дороги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается капитальный ремонт основных участков железнодорожных магистралей ЗАО «Азербайджанские железные дороги», говорится в понедельник в сообщении ЗАО.

С 18 марта в рамках проекта «Север-Юг» на первом этапе ведется ремонт 40 километров основного пути линии Алят-Османлы-Астара с использованием материала типа Р-65.

На данный момент идет капремонт 13,4 километра железной дороги на участке Джалилабад-Масаллы. Ремонтные работы осуществляет коллектив ООО «Специализированное железнодорожное предприятие» номер 5.

Напомним также, что в последний раз на этом участке капремонт проводился в 1960-е годы. В соответствии с перспективными проектами железной дороги, в том числе с учетом прогнозируемой в ближайшем будущем интенсификации движения в этом направлении, осуществляемая ныне работа имеет огромное значение.

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