В Азербайджане планируется привлечь более 5 тысяч человек к программе по самозанятости

БАКУ /Trend/ - Успешная стратегия социально-экономического развития, проводимая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, создала условия для постоянного создания новых рабочих мест, усиления государственной политики по обеспечению населения эффективной занятостью.

Об этом во вторник сказал министр труда и социальной зашиты населения Сахиль Бабаев, в ходе заседания созданной в министерстве Рабочей группы, ответственной за подготовку предложений по повышению эффективности и прозрачности мероприятий в сфере обеспечения населения эффективной занятостью, за усиление социальной защиты безработных и занятых поиском работы лиц.

Министр также сказал, что закон «О занятости» служит совершенствованию государственной политики и услуг по занятости в сфере социальной защиты безработных и занятых поиском работы граждан, формированию эффективных рабочих механизмов путем применения инновационных подходов в этой сфере, расширению программ активного рынка труда.

Сахиль Бабаев добавил, что согласно новому закону, процедура регистрации безработных и занятых поиском работы лиц, также будет осуществляться в электронной форме.

Бабаев рассказал о важности программы по самозанятости, реализуемой на основе поручений Президента Ильхама Алиева, и добавил, что с помощью этой программы обеспечивается создание семейных бизнесов для безработных и занятых поиском работы лиц, программа способствует повышению доходов путем реализации их трудового потенциала, а также развитию малого и среднего предпринимательства. Министр также отметил, что поставлена цель, обеспечить до конца текущего года привлечение к этой программе, как минимум, семи тысяч человек. В связи с этим перед органами занятости поставлены жесткие требования.

Бабаев сказал, что в рамках проделанных работ была подготовлена последняя версия проекта «Стратегия занятости Азербайджанской Республики» (на 2018-2030 годы) и представлена соответствующим структурам. Также, согласно закону «О занятости», для Государственной службы занятости подготовлены индикаторы по измерению качества услуг.

На заседании обсуждались мероприятия по эффективному регулированию рынка труда, работа по приведению нормативно-правовых актов в соответствие с новым законом, подготовленные предложения для повышения эффективности международных мероприятий, проекты, реализуемые в рамках международного сотрудничества и другие.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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