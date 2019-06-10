В Азербайджане продолжаются масштабные работы по ремонту и реконструкции дорожной инфраструктуры (ФОТО)

10 июня 2019 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершилась реконструкция дороги Худат-Набрань, представляющей собой (49-74 километры) участок автодороги республиканского значения Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная границы с Россией, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Дорога была проложена в 1977 году, и эксплуатировалась с тех пор без капитального ремонта.

Ее реконструкция была осуществлена по III технической категории.

Напомним, что 4 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Хачмаз принял участие в открытии автомобильной дороги Хачмаз-Худат на отрезке 24-48 километров дороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией.

Реконструкция автомобильной дороги Хачмаз-Худат, соединяющей 59 населенных пунктов с населением 54 тысячи человек, значительно улучшила перевозку грузов и пассажиров, в том числе и трансграничного характера, способствует развитию туризма в регионе, создает удобное транспортное сообщение с погранично-пропускным пунктом Ялама.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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