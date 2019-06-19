В Азербайджане идет масштабное возрождение тяжелой промышленности

19 июня 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества осуществляет меры по привлечению инвестиций и реконструкции предприятий, приватизированных в разных регионах страны, а также обеспечению на них внедрения современных систем производства. В том числе, Государственный комитет по имущественным вопросам, в соответствии со «Стратегической дорожной картой развития тяжелой промышленности и машиностроения в Азербайджане», продолжает работы по расширению производства на предприятиях тяжелой промышленности, которые многие годы простаивали или не функционировали в полном объеме.

Как сообщает в среду Trend , был объявлен конкурс на продажу акций ОАО «Бакинского завода нефтяного машиностроения». Конкурсной комиссией были определены финансовые, экономические, инвестиционные и социальные требования для участников.

После рассмотрения инвестиционных предложений, представленных участниками, комиссия объявила победителя инвестиционного конкурса путем открытого голосования.

В соответствии с условиями тендера, победитель взял на себя обязательство по переводу 4,7 миллиона манатов в государственный бюджет, а также, реализацию инвестиционной программы в объеме 10,2 миллиона манатов. Также, он обязался погасить задолженность предприятия Государственному фонду социальной защиты в сумме 1,9 миллиона манатов, и выплатить заработную плату и приравненные к ней долги в размере 115 тысяч манатов.

Согласно инвестиционной программе, планируется приобретение современного оборудования и технологий, постройка новых печей в сталелитейном цехе, увеличение сырьевых и материальных ресурсов, проведение ремонтно-реставрационных работ и сооружения цеха по ремонту и обмотке электродвигателей. В то же время, в числе прочих работ, будут построены площадки для принятия строительных материалов и установлены очистители воздуха во всех цехах предприятия.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В 2019 году в структуре импорта Узбекистана возросла доля оборудования
Бизнес 17:06
Единственный производитель алюминия в Казахстане увеличит мощности
Бизнес 14:10
В Казахстане построят завод по переработке масличных культур
Бизнес 18 июня 12:03
В Казахстане стартовало строительство очередного НПЗ
Энергетика 17 июня 15:39
В Туркменистане готовится запуск завода по производству бензина из природного газа
Энергетика 15 июня 17:32
В Казахстане продолжается строительство полипропиленового комплекса (Эксклюзив)
Бизнес 15 июня 13:05
Лента новостей
В Азербайджане представлен первый бренд семян
Экономика 19:25
Культурное многообразие регионов Азербайджана (ФОТО)
Культура 19:02
ЮНИСЕФ: Рост уровня дошкольной подготовки в Азербайджане - феноменальный успех
Общество 19:02
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 18:28
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан оказывает всестороннюю поддержку гармоничным отношениям различных культур и идеям гуманитарного сотрудничества
Политика 18:23
Наращивается объем добычи золота в Азербайджане
Бизнес 18:15
Намдар-Зангане: "Европейские страны не заинтересованы в сотрудничестве с Ираном"
Экономика 18:09
Bloomberg сообщил о появлении третьего "стомиллиардера" в мире
Другие страны 17:59
Фонд социального развития вынужденных переселенцев Азербайджана объявил тендер
Тендеры 17:57