В Азербайджане идет масштабное возрождение тяжелой промышленности

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества осуществляет меры по привлечению инвестиций и реконструкции предприятий, приватизированных в разных регионах страны, а также обеспечению на них внедрения современных систем производства. В том числе, Государственный комитет по имущественным вопросам, в соответствии со «Стратегической дорожной картой развития тяжелой промышленности и машиностроения в Азербайджане», продолжает работы по расширению производства на предприятиях тяжелой промышленности, которые многие годы простаивали или не функционировали в полном объеме.

Как сообщает в среду Trend , был объявлен конкурс на продажу акций ОАО «Бакинского завода нефтяного машиностроения». Конкурсной комиссией были определены финансовые, экономические, инвестиционные и социальные требования для участников.

После рассмотрения инвестиционных предложений, представленных участниками, комиссия объявила победителя инвестиционного конкурса путем открытого голосования.

В соответствии с условиями тендера, победитель взял на себя обязательство по переводу 4,7 миллиона манатов в государственный бюджет, а также, реализацию инвестиционной программы в объеме 10,2 миллиона манатов. Также, он обязался погасить задолженность предприятия Государственному фонду социальной защиты в сумме 1,9 миллиона манатов, и выплатить заработную плату и приравненные к ней долги в размере 115 тысяч манатов.

Согласно инвестиционной программе, планируется приобретение современного оборудования и технологий, постройка новых печей в сталелитейном цехе, увеличение сырьевых и материальных ресурсов, проведение ремонтно-реставрационных работ и сооружения цеха по ремонту и обмотке электродвигателей. В то же время, в числе прочих работ, будут построены площадки для принятия строительных материалов и установлены очистители воздуха во всех цехах предприятия.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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