Минфин: Показатели инфляции в Азербайджане несильно будут отличаться от прогнозируемых

БАКУ /Trend/ - До конца года показатели инфляции в Азербайджане будут незначительно отличаться от прогнозируемых.

Об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал замминистра финансов Азер Байрамов, сообщает в пятницу Trend.

Замминистра подчеркнул, что проводимая до сегодняшнего дня политика правительства позволила контролировать инфляцию, добавив, что она будет контролироваться и в последующие месяцы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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