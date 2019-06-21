Минфин: Показатели инфляции в Азербайджане несильно будут отличаться от прогнозируемых

21 июня 2019 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца года показатели инфляции в Азербайджане будут незначительно отличаться от прогнозируемых.

Об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал замминистра финансов Азер Байрамов, сообщает в пятницу Trend.

Замминистра подчеркнул, что проводимая до сегодняшнего дня политика правительства позволила контролировать инфляцию, добавив, что она будет контролироваться и в последующие месяцы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации
Финансы 13 июня 12:03
В Баку состоится заседание Комиссии экономического партнерства Азербайджана и США
Бизнес 16 мая 10:05
В отчете Счетной палаты Азербайджана нет ни одного предложения о недочетах в минфине
Финансы 16 апреля 12:22
Минфин: Иностранцы прекратили скупать недвижимость в Израиле
Израиль 14 марта 10:23
Казахстан превысил целевой показатель по доходам госбюджета
Финансы 14 февраля 12:59
Минфин Беларуси не видит серьезных трудностей с рефинансированием госдолга
Беларусь 29 ноября 2018 16:47
Лента новостей
Президент Узбекистана назвал причину возникновения долга перед Лукойлом
Энергетика 14:14
Минналогов Азербайджана внедряет новое средство контроля деятельности предпринимателей
Экономика 14:13
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество 14:08
Новые распоряжения Президента Азербайджана - это исторические шаги с целью дальнейшего улучшения жизни граждан - Зияд Самедзаде
Экономика 14:04
МИД Ирана возложил ответственность за провокацию с беспилотником на США
Другие страны 13:51
Край мой саза и слова - концерт ашугов в Баку
Культура 13:40
Оштрафован председатель муниципалитета Сураханского района Баку
Общество 13:40
Казахстан может начать экспорт бензина в Узбекистан
Энергетика 13:32
Казахстан запускает экспорт бензина
Энергетика 13:27