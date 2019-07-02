Очередной аукцион в Азербайджане состоится 30 июля

2 июля 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана 30 июля проведет очередной аукцион, сообщает во вторник Trend со ссылкой на комитет.

Вынесенные на аукцион акционерные общества находятся в Баку, Сумгайыте, Кюрдамирском и Бейлаганском районах. Инвесторы могут принять участие по приватизации пакета акций от 30 до 45 процентов таких объектов госимущества как "Bərdə Kərpic", "Azinterservis", "Şəmkir Nəqliyyat Ekspedisiya". Еще одно АО находится в Огузском районе – это "Oğuz Kəndkimya".

Подробную информацию о вынесенных на приватизацию АО можно получить на http://www.privatization.az/index.php/az/component/content/article?id=6176) daxil

На аукцион будут вынесены транспортные средства 2004-2009 годов выпуска. Первоначальная аукционная цена автомобилей марок "Nissan", "Renault", "Hyundai" и других моделей в пределах 3-8 тысяч манатов.

С выносимыми на приватизацию транспортными средствами можно ознакомиться на http://privatization.az/index.php/az/sas-s-hif/2016-05-24-10-18-36/naezhliyyat-vasitaelaeri?layout=edit&id=6174

Для получения статуса участника достаточно подать заявку в Интернете и внести предоплату в размере 10 процентов от аукционной стоимости объекта госимущества.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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