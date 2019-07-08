В Шеки-Загатальском регионе прошли встречи с производителями табака (ФОТО)

8 июля 2019 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для ознакомления с ситуацией в связи с началом сезона по производству табака в Шекинском, Гахском, Загатальском и Балакенском районах прошли встречи ответственных лиц ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и дочернего предприятия ООО "Azertutun ASK" с производителями табака, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Корпорацию.

На встречах были выслушаны нужды и жалобы фермеров, по поводу проблем в процессе производстве табака, отмечено, что усиленная государственная поддержка проявляется в эффективном использовании потенциальных возможностей этой сферы и дальнейшем улучшение социального благосостояния населения, занимающегося производством табака.

Фермеры просили продлить срок льготных кредитов, предоставляемых им в связи с производством продукции, поднять приемную цену табака и увеличить субсидии, выдаваемые производителям за сданный табак юридическим лицам, занимающимся переработкой табака, и физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, не создавая юридическое лицо, а также улучшить обеспечение семенами, техникой и водой.

В рамках встреч было принято решение о создании в каждом районе консультативных советов в составе 5 человек для организации более тесных деловых связей между ООО "Azertutun ASK" и предпринимателями, производящими табак, обеспечению оперативности, принятию быстрых решений и отражению интересов производителей табака.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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