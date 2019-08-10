Газахский цементный завод отчитался об успехах (ФОТО)

10 августа 2019 12:02 (UTC+04:00)

9 августа на Газахском цементном заводе было проведено мероприятие с участием сотрудников предприятия, посвященное итогам первых семи месяцев этого года и празднику Гурбан.

На мероприятии местные и немецкие специалисты рассказали о достигнутых успехах в производстве цемента, бетона, песка и гравия, о ребрендинге, а также о введенной в эксплуатацию первой в республике мобильной бетонной лаборатории, о начале производства бетонных лего-блоков.

Было отмечено, что благодаря проведенным на заводе реформам и инвестициям в производство на предприятии было установлено новое оборудование, что поспособствовало увеличению производственной мощности, привело к уменьшению потребления газа и света.

По сравнению с 2018 годом производство клинкера в июле этого года выросло на 7,5%, цемента - на 25%, это самый высокий результат в истории Газахского цементного завода.

ООО «Газахский цементный завод» постоянно поддерживает социально-экономическое развитие региона. Так, в рамках проекта ABAD в Товузе при спонсорстве цементного завода было построено и оснащено всем необходимым оборудованием предприятие по сушке и переработке растений.

Завод, подписав спонсорское соглашение с Федерацией борьбы Азербайджана, оказал материально-техническую поддержку Tовузскому клубу борьбы.

В рамках другого проекта, реализуемого заводом, проживающие в регионе молодые люди со средним образованием были обеспечены работой на предприятии. Кроме того, до конца года планируется построить и отремонтировать в селах детские сады, расположенных вблизи завода.

ООО «Газахский цементный завод» тесно сотрудничает с местными органами исполнительной власти, активно участвует в общественных и других мероприятиях в регионе.

По случаю праздника Гурбан ООО предоставило подарки проживающим в приграничных селах Газаха семьям шехидов, погибших в апрельских боях, а также малоимущим семьям.

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