В Азербайджане начали выращивать греческие и американские сорта хлопка (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начали выращивать 12 новых сортов хлопка. Об этом сказал в среду Trend директор Тертерского регионального научного инновационного центра министерства сельского хозяйства Магеррам Алиев.

По словам директора, уже осуществлена гибридизация этих сортов хлопка со стороны Центра, и новые культуры высажены на площади в два гектара в целях оценки их качеств.

"Четыре из 12 сортов являются азербайджанскими, четыре - турецкими, два - американскими и два - греческими. Американские и греческие сорта выращиваются в соответствии с принятыми в Греции агротехническими нормами. В этих целях в Азербайджан приглашены греческие специалисты, и при их поддержке осуществлена высадка новых сортов хлопка и осуществлялся соответствующий уход. В ближайшие дни вновь ожидается прибытие греческой делегации, для осмотра уровня возделывания и урожайности этих сорта хлопка", - сказал Алиев.

Директор Центра отметил, что новыми сортами хлопка, которые выращиваются в Азербайджане, являются азербайджанские сорта - "Гянджа-110", "Гянджа-160", "Гянджа-114", "Гянджа-182", турецкие сорта - "BA - 440", "Флаш", "Лима" и "Каризма", греческие сорта - "Прайм-1004", "Кристина", американские - "PRG 9811" и "PRG 9048".

По словам директора Центра, к высадке новых сортов приступили в рамках проекта "Сравнительная оценка местных и зарубежных сортов хлопка", реализация которого началась в мае текущего года и рассчитана на три года.

"Новые сорта хлопка, в отличие от местных сортов, устойчивы к избытку влаги и быстро растут. Выращивание греческих сортов хлопка ведется особым способом, и контроль над соблюдением этих процессов осуществляют греческие специалисты, прибывшие в Азербайджан в рамках проекта. В целом, они приедут еще четыре раза, и до полного созревания хлопка будут наблюдать за возделыванием новых сортов", - сказал Алиев.

Директор Центра добавил, что после сбора новых сортов хлопка их семена будут собраны и подготовлены для посева в будущем году.

"Согласно проекту, эти сорта будут высаживаться в течение трех лет, и если их урожайность будет соответствовать заданным характеристикам, то будут последовательно увеличены посевные площади. Отличие новых сортов от местных - более белый цвет хлопка, минимум семян и устойчивость к избытку воды", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.