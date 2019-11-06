Агентство по развитию МСБ организовало мероприятие по просвещению азербайджанских предпринимателей (ФОТО)

6 ноября 2019 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - При организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и участии соответствующих государственных структур проводятся просветительские мероприятия в режиме онлайн для информирования на разные темы субъектов микро, малого и среднего предпринимательства, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Очередное такое мероприятие было организовано сегодня Агентством по развитию МСБ при поддержке Азербайджанского государственного экономического университета, министерства сельского хозяйства и Государственной службы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения, для субъектов МСБ аграрного сектора и фермеров, присоединившихся к программе самозанятости.

Мероприятием воспользовались свыше 1300 предпринимателей и фермеров.

Оно транслировалось в онлайн-режиме на страницах Агентства по развитию МСБ и министерства сельского хозяйства в социальной сети Facebook.

В центральном офисе Агентства, а также в офисах «Друг МСБ» различных городов и районов страны и в государственных центрах аграрного развития министерства сельского хозяйства были созданы условия и технические возможности для того, чтобы предприниматели и фермеры больше пользовались такими просветительскими мероприятиями и получали больше информации о последних новшествах.

Специалисты министерства сельского хозяйства рассказали предпринимателям и фермерам о мерах государственной поддержки в аграрной сфере, в том числе, предоставлении по лизингу сельскохозяйственной техники и племенного скота, продаже на льготных условиях минеральных удобрений и пестицидов, организации сельскохозяйственных ярмарок, предоставлении льготных кредитов, а также новых правилах субсидий, которые будут применяться с 01 января 2020 года.

В рамках мероприятия специалисты министерства сельского хозяйства ответили на вопросы фермеров и предпринимателей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Агентство по развитию МСБ организовало мероприятие по просвещению азербайджанских предпринимателей (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ организовало мероприятие по просвещению азербайджанских предпринимателей (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ организовало мероприятие по просвещению азербайджанских предпринимателей (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ организовало мероприятие по просвещению азербайджанских предпринимателей (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ организовало мероприятие по просвещению азербайджанских предпринимателей (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ организовало мероприятие по просвещению азербайджанских предпринимателей (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ организовало мероприятие по просвещению азербайджанских предпринимателей (ФОТО)
  • Агентство по развитию МСБ организовало мероприятие по просвещению азербайджанских предпринимателей (ФОТО)
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