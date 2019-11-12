Микаил Джаббаров: В следующем году значимый рост ожидается и в ненефтяном секторе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Для обеспечения стабильного и устойчивого экономического роста Азербайджан должен задействовать новые драйверы развития.

Об этом во время обсуждений в парламенте бюджета Азербайджана на 2020 год сказал министр экономики Микаил Джаббаров, сообщает во вторник Trend.

Он отметил особое значение ненефтяной промышленности в осуществлении экспортного потенциала: «В следующем году, наряду с нефтегазовой промышленностью, ожидается значимый рост и в ненефтяном секторе».

Джаббаров добавил, что реформы, проводимые в Азербайджане в связи с «теневой» экономикой позволили финансировать социальные проекты.

Министр отметил, что для реализации прогнозов в следующем году важно продолжить улучшение бизнес-среды, остановить проверки в сфере предпринимательства и предпринять другие шаги: «В результате работы в ненефтяной сфере из года в год наблюдается рост. Продолжение этой тенденции ожидается и в следующем году».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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