Парламент Азербайджана продолжает обсуждать госбюджет на 2020 г.

БАКУ /Trend/ - Сегодня на совместном заседании парламентских комитетов Азербайджана были продолжены обсуждения государственного бюджета на 2020 год, сообщает в среду Trend.

Заседание открыла председатель парламента Милли Меджлиса (парламента), председатель парламентского комитета по правам человека Бахар Мурадова.

В ходе заседания идут обсуждения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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