Инам Керимов: С 2020 года процесс выдачи субсидий в агросекторе будет электронизирован

17 декабря 2019 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Со следующего года процесс выдачи субсидий в аграрном секторе будет осуществляться в электронной форме. Об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, уже запущена и действует электронная сельскохозяйственная система: «В этой системе зарегистрированы более 420 тысяч предпринимателей. Более 240 тысяч фермеров ввели в систему информацию о посевных площадях, что создаст условия для более прозрачного выделения субсидий. Государство оказывает поддержку аграрному сектору, и этот процесс будет продолжен».

Отметим, что сегодня в Баку в рамках Целей устойчивого развития начал работу семинар, посвященный роли частного сектора в продовольственной и сельскохозяйственной сферах.

(Автор: Самир Али: Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Климат Азербайджана требует более эффективного использования земельных и водных ресурсов - министр
Бизнес 11:48
Объем сельхозпродукции в Азербайджане вырос на 7,1%
Экономика 11:21
Отношения Азербайджана и США развиваются в различных направлениях - посол
Бизнес 13 декабря 13:09
Азербайджан и Турция намерены и далее развивать двустороннюю торговлю
Бизнес 4 декабря 15:49
В Азербайджане министры ОЭС приняли Бакинскую декларацию по сельскому хозяйству
Бизнес 4 декабря 13:11
В Баку избран председатель собрания ОЭС
Общество 4 декабря 12:45
Лента новостей
First Class Hospitality удивила своих партнеров очередным творческим мероприятием (ФОТО)
Общество 12:21
В Азербайджане будет усовершенствован механизм оказания соцуслуг на дому
Общество 12:21
Президент Ирана отправился в Малайзию
Политика 12:19
В Узбекистане сварено в нитку свыше 100 км труб для новых газопроводов
Строительство 12:14
В Баку проходит семинар по налоговой политике в области предпринимательства
Финансы 12:10
Предпринимательство - локомотив экономического развития
Бизнес 12:09
На частный сектор в Азербайджане приходится до 85% ВВП
Бизнес 12:07
Климат Азербайджана требует более эффективного использования земельных и водных ресурсов - министр
Бизнес 11:48
Карбамидный завод объявляет тендер
Тендеры 11:46