Инам Керимов: С 2020 года процесс выдачи субсидий в агросекторе будет электронизирован

БАКУ /Trend/ - Со следующего года процесс выдачи субсидий в аграрном секторе будет осуществляться в электронной форме. Об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, уже запущена и действует электронная сельскохозяйственная система: «В этой системе зарегистрированы более 420 тысяч предпринимателей. Более 240 тысяч фермеров ввели в систему информацию о посевных площадях, что создаст условия для более прозрачного выделения субсидий. Государство оказывает поддержку аграрному сектору, и этот процесс будет продолжен».

Отметим, что сегодня в Баку в рамках Целей устойчивого развития начал работу семинар, посвященный роли частного сектора в продовольственной и сельскохозяйственной сферах.

(Автор: Самир Али: Текст: Кямаля Сеидова)

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