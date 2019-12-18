АПБ Азербайджана распространило видеоролик о процессе импорта пищевых продуктов

18 декабря 2019 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает просветительские меры в сфере пищевой безопасности.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на АПБ, в этот раз Агентство подготовило видеоролик о процессе импорта в страну пищевых продуктов. В информационном видеоролике отражено направление Агентством импортируемых в страну пищевых продуктов на экспертизу, а также соответствущие лабораторные исследования проб, взятых с продукции, в Институте пищевой безопасности Азербайджана.

Сообщается, что на основе результатов лабораторных исследований осуществляются соответствующие меры. Помимо этого, в видеоролике говорится, что предприниматели несут ответственность за соответствие импортируемой продукции требованиям законодательства и ее обеспечением соответствующей документацией пищевой безопасности.

Отметим, что в отношении импортируемых в страну пищевых продуктов Агентство пищевой безопасности осуществляет государственный контроль, и со дня своего учреждения Агентство принимает в этом направлении просветительские меры.

АПБ выражает благодарность ООО "ЕМА" за активное участие в просветительских мероприятиях в направлении повышения осведомленности населения в сфере пищевой безопасности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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