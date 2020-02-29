Таир Миркишили: "Южный газовый коридор" - современная форма межгосударственного сотрудничества

БАКУ/Trend/ - "Южный газовый коридор" (ЮГК) - важнейший проект, который обеспечит энергоресурсами страны ЕС и соседние государства, сказал в субботу Trend депутат Таир Миркишили.

По его словам, проект является современной формой межгосударственного сотрудничества с точки зрения совместимости интересов стран-производителей, стран-потребителей и стран-транзитеров: "До завершения всех этапов проекта осталось очень мало времени, и скоро он будет введен в эксплуатацию. Проект играет и существенную историческую роль в доступности миру энергетического потенциала Каспия. Эта также усилит экономику региональных государств и укрепит их независимость".

Миркишили отметил, что наряду с этим проект ЮГК способствовал формированию важной геополитической и геоэкономической реальности в регионе: "Формирование культурных, политических и инновационных связей между странами-членами проекта определяет и новый формат сотрудничества, который, объединив отдельные ресурсы, позволит достичь больших результатов".

Отметим, что 28 февраля в Баку в Центре Гейдара Алиева состоялось VI заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора". В заседании принимали участие официальные представители 13 стран.

Напомним, что проект ЮГК, инициированный Азербайджаном и предусматривающий транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны, является одним из приоритетных для ЕС.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, то есть будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в 40 миллиардов долларов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)