На фоне негативных экономических тенденций в мире Азербайджан демонстрирует устойчивость - политолог

БАКУ/Trend/ - В последние дни из-за разногласий между странами ОПЕК+ по поводу объема добычи нефти и на фоне роста негативного воздействия распространения коронавируса на глобальную экономику цены на нефть на мировом рынке резко упали. Официальный Баку пристально следит за процессами на мировом финансовом рынке.

Об этом в среду сказал Trend политолог Ильяс Гусейнов.

Он отметил, что 10 марта в Кабинете министров были обсуждены ситуация на нефтяном рынке, ее воздействие на Азербайджан, а также упреждающие меры.

"На совещании под председательством премьер-министра Али Асадова были обсуждены вопросы касательно ситуации на глобальном энергетическом рынке, снижение цен на нефть на мировом рынке и его влияние на экономику. В частности следует подчеркнуть, что в ходе совещания было отмечено наличие у правительства Азербайджана плана предупредительных мер для нейтрализации возможного негативного влияния неожиданных экономических ситуаций на экономику страны.

Правительством разработаны сценарии влияния резкого снижения цен на нефть на платежный баланс. Экономика Азербайджана является составной частью глобальной экономики. Ввиду этого, в соответствии с неожиданными сценариями, в случае необходимости будут приняты стабилизирующие меры. Основной момент заключается в том, что на фоне негативных экономических тенденций в мире экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость, развивается, финансовые возможности страны расширяются.

За прошедший период в направлении развития ненефтяного сектора предпринят ряд важнейших шагов. Сегодня экономика страны полностью готова к экономическим волнениям. Объем стратегических резервов Азербайджана составляет 52 миллиарда долларов. Это превышает ВВП более чем на 8 процентов. Внешний долг составляет 17 процентов от ВВП. Следует отметить, что это один из наиболее низких показателей в мире", - сказал Гусейнов.

Политолог подчеркнул, что устойчивость экономического развития Азербайджана отразилась и в отчетах международных финансовых структур.

"Как и в прошлом году, в 2020 году продолжается позитивная динамика развития. Таким образом в январе-феврале этого года ненефтяной ВВП увеличился на 6,7, а в целом ВВП - на 2,8 процента. Инфляция установилась на уровне 2,8 процента. Меры, предусмотренные по другим направлениям как монетарной, так и экономической политики, позволяют сказать, что инфляция будет сохранена на предусмотренном уровне.

Экономика страны обладает достаточно высоким финансовым иммунитетом против тенденций, наблюдающихся на нефтяном рынке и в глобальной экономике.

По итогам прошлого года, стратегические валютные резервы превысили ВВП на 100 процентов, а внешний долг - в шесть раз. Следует отметить, что с целью сохранения стабильности на валютном рынке и курса маната есть все возможности. В ходе совещания в Кабинете министров было особо подчеркнуто, что расходы госбюджета на 2020 год, в том числе социальные проекты и обязательства, исполняются согласно графику и в полном объеме, ни один из социальных проектов не отменяется.

Правительство Азербайджана обладает соответствующими механизмами для устранения негативного влияния последних событий в глобальной экономике на экономический рост, занятость. В случае необходимости эти механизмы будут немедленно применены. Азербайджан пристально следит за ценами на нефть на мировом рынке.

Однако наряду с вышесказанным, также следует усилить контроль над потребительским рынком. В отношении лиц, которые постараются злоупотребить ситуацией, завысить цены и создать искусственный дефицит путем вывода товара из оборота, следует принять самые жесткие меры", - уточнил Ильяс Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)