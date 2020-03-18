БАКУ/Trend/ - В некоторых заключениях, распространенных в последнее время в социальных сетях в связи с задержанием в Турции руководителя Группы компаний Palmali Мубариза Мансимова, упоминается Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает в среду Trend, комментируя данный вопрос, в SOCAR сообщили, что задержание Мубариза Мансимова правоохранительными органами Турции не имеет никакого отношения к арбитражным процессам, которые будут проведены в Лондоне и Дубае против SOCAR.

В компании отметили, что задержание Мубариза Мансимова не может быть в коммерческих интересах SOCAR.