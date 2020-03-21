Kapital Bank выделил полмиллиона манатов на борьбу с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности выделил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (COVID-19). Банк перечислил на счет фонда 500 000 манатов в целях борьбы с вирусом, передает Trend со ссылкой на Банк.

Отметим, что обнародованы реквизиты счетов в национальной и иностранных валютах для Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, созданного в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 19 марта. Kapital Bank, как и ряд других крупных холдингов и компаний, посчитал долгом перевести определенную сумму на указанный счет.

Напомним, что Kapital Bank также присоединился к призыву Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (АРМСБ) оказать поддержку микро, малым и средним предпринимателям. Учитывая трудности, с которыми столкнулись предприниматели из-за коронавирусной инфекции, Kapital Bank начал предоставлять им определенные льготы на различные банковские услуги. Предприниматели могут осуществлять переводы за границу через «Клиент Банк» с низкими комиссиями. А бизнес-кредиты оформляются без комиссии.

Кроме того, клиенты, не выходя из дома, могут совершать различные банковские операции с помощью своих смартфонов через приложение BirBank, в том числе осуществлять оплаты и переводы. BirBank и «Клиент Банк» работают в режиме 24/7, без перерывов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.