При поддержке Агентства по развитию МСБ в Азербайджане создан онлайн-супермаркет
БАКУ/Trend/ - Граждане, которые в условиях особого режима карантина и мер по социальной изоляции для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 предпочитают оставаться дома, могут заказать продукты питания, не выходя из дома, в онлайн-режиме. В рамках данных мер при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) создан онлайн-супермаркет, работающий посредством специального приложения BakuMart Supply.
Об этом сообщили в субботу Trend в Агентстве.
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