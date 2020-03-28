При поддержке Агентства по развитию МСБ в Азербайджане создан онлайн-супермаркет

БАКУ/Trend/ - Граждане, которые в условиях особого режима карантина и мер по социальной изоляции для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 предпочитают оставаться дома, могут заказать продукты питания, не выходя из дома, в онлайн-режиме. В рамках данных мер при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) создан онлайн-супермаркет, работающий посредством специального приложения BakuMart Supply.

Об этом сообщили в субботу Trend в Агентстве.