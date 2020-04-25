Льготы в рамках ипотечного кредитования получат лишь потерявшие работу или доход

БАКУ/Trend - Вопросы, связанные с реструктуризацией ипотечных кредитов, выданных за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, регулируются “Порядком выдачи ипотечного кредита за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, в том числе льготного ипотечного кредита”, утвержденным Указом Президента от 22 июня 2016 года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Фонда.

В информации подчеркивается, что обратиться за реструктуризацией кредита могут своевременно погашавшие кредит заемщики, потерявшие работу или столкнувшиеся с уменьшением дохода.

"Как известно, ипотечные кредиты выдаются Фондом заемщикам с платежеспособностью, доходы которых официально подтверждены, благодаря этому сформировался высококачественных портфель ипотечных кредитов. В результате, за последние 4 года применения механизма реструктуризации на основе обращения заемщиков, были осуществлены меры по реструктуризации всего по 37 кредитам", - отмечается в сообщении.

Согласно данным, в настоящее время в целях предотвращения коронавирусной пандемии и возникающих резких колебаний на мировых энергетических и фондовых рынках, со стороны государства осуществляются целенаправленные комплексные меры по предотвращению негативного воздействия на экономику страны, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и на субъекты предпринимательства. В результате этих мер обеспечивается защита рабочих мест и доходов физических лиц в стране.

Следует отметить, что в настоящее время обязательства заемщиков по ипотечным кредитам, выданным за счет средств Фонда, выполняются своевременно.

"Учитывая все это, дисциплинированные заемщики, столкнувшиеся с сокращением доходов и потерей рабочих мест, могут обратиться в установленном порядке для реструктуризации ипотечных кредитов только при наличии оснований, предусмотренных правилами", - отмечается в заявлении.