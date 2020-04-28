Смягчение режима карантина не влияет на рынок недвижимости в Баку - Эксперт

БАКУ /Trend/ - Смягчение режима карантина в Азербайджане с 27 апреля не влияет на рынок недвижимости.

Об этом во вторник сказал Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрат Ибрагимов.

По его словам, в настоящее время активными участниками рынка недвижимости являются риэлтерские компании.

"В настоящее время их деятельность не разрешена, также не разрешается работать специалистам по оцениванию. А что касается покупателей и продавцов, в течение дня им разрешается выходить из дома всего на три часа. За это время крайне трудно реализовать куплю-продажу недвижимости. С учетом вышеперечисленного, смягчение режима карантина пока не повлияло на ситуацию на рынке недвижимости", - отметил Ибрагимов.

Он сообщил, что активность на рынке пока что крайне слаба.

"Ввиду этого сложно что-то сказать о ценах. Активность на рынке недвижимости может наблюдаться только после того, как основным участникам рынка позволят работать", - добавил Нусрат Ибрагимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)