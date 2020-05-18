В Азербайджане ужесточаются требования по управлению строительными отходами

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ужесточаются требования по поводу проектирования, строительства, реконструкции, консервации и демонтажу зданий, построек, сооружений и других объектов.

Как сообщает в понедельник Trend, в закон "О производственных и бытовых отходах" добавлюятся новые части.

Согласно изменениям, при оценке воздействия на окружающую среду предприятий по обезвреживанию и переработке безопасных и опасных отходов, а также проектирования сооружений и полигонов в этих целях, должен быть составлен соответствующий документ, который также должен пройти государственную экспертизу.

В случае соответствия объектов, предусмотренных в части третьей настоящей статьи (жилые здания, также предприятия, здания, строения, сооружения и другие постройки, в ходе эксплуатации которых формируются отходы) экологическим требованиям по показателям воздействия на окружающую среду, документа для оценивания воздействия на окружающую среду при реконструкции этих объектов или замены имеющихся в них сооружений и оборудования не требуется, однако в документах (пределы допустимых отходов, пределы допустимых сточных вод, экологический паспорт), выданных этим объектам органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, с учетом требования нормативно-правовых актов и технических нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды, вносятся соответствующие изменения.

В случае, если условия пользования вышеуказанными объектами не соответствуют экологическим требованиям по показателям воздействия на окружающую среду, или в случае применения отличного от предусмотренных в изначальном проекте технологий и технологических методов, необходимо осуществить повторную оценку воздействия на окружающую среду по этой деятельности.

При выявлении трансграничного воздействия в ходе оценки воздействия на окружающую среду предусмотренных в части третьей настоящей статьи объектов, вопросы оценки трансграничных воздействий в связи с этими объектами решаются согласно международным договорам, одной из сторон в которых выступает Азербайджан.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)