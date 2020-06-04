В Азербайджане счетчиками воды обеспечены 82,5% абонентов

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжается процесс установки счетчиков воды.

Об этом в четверг сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.

По его словам, в настоящее время по Баку и Абшеронскому району 89,3 процента абонентов обеспечены счетчиками воды.

"Процесс продолжается и в настоящее время. На сегодняшний день счетчиками обеспечены 82,5 процента абонентов страны. В регионах, за исключением Баку и Абшеронского района, данный показатель составляет 75,6 процента", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)