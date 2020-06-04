В Азербайджане счетчиками воды обеспечены 82,5% абонентов
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжается процесс установки счетчиков воды.
Об этом в четверг сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.
По его словам, в настоящее время по Баку и Абшеронскому району 89,3 процента абонентов обеспечены счетчиками воды.
"Процесс продолжается и в настоящее время. На сегодняшний день счетчиками обеспечены 82,5 процента абонентов страны. В регионах, за исключением Баку и Абшеронского района, данный показатель составляет 75,6 процента", - сказал он.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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