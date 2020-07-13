Роль текстильной промышленности в интеграции стран Тюркского совета

БАКУ /Trend/ - Ковры, которые и сегодня считаются важной текстильной продукцией, исторически имели большое значение в каждой сфере жизни тюркских народов. Это доказывают образцы ковров 5-го и 6-го веков до нашей эры, которые были найдены в результате археологических исследований, проведенных в середине ХХ века на курганах Пазырык в Алтайских горах. В торговле этих стран, расположенных на историческом Шелковом пути, особый вес имела продукция, касающаяся таких сфер, как ковроделие, шелководство, а также сфера по переработке хлопка.

Сегодня торговые связи могут вновь найти свое отражение в рамках исторического Шелкового пути, обеспечивая потребности в качественном сырье и распределяя работу в соответствии с современными требованиями.

Турция, которая обладает многовековой культурой с точки зрения производства и экспорта хлопка, являющегося основным сырьем текстильной промышленности занимает шестое место в мире (988 тысяч тонн), Узбекистан - седьмое место в мире (640 тысяч тонн) и Туркменистан - десятое место в мире (300 тысяч тонн), входя в топ-10 по экспорту в мире.

Общий взгляд на состояние текстильной промышленности по странам:

Узбекистан

Исторически являющийся хлопководческим регионом и самым крупным производителем хлопка в СССР, Узбекистан в последние годы уменьшил экспорт хлопка, используя его в качестве сырья для своей текстильной промышленности. Для повышения местного производства государство выступает с различными поощряющими программами для местных и иностранных бизнесменов. В стране функционируют многочисленные текстильные предприятия, созданные на основе инвестиций, вложенных турецкими бизнесменами. Экспортируя текстильную продукцию почти на 1,2 миллиарда долларов в 2018 году, Узбекистан, реализуя ряд поощряющих проектов нацелендовести эту цифру в 2019-2025 годах до семи миллиардов долларов.

Туркменистан

Текстильная промышленность Туркменистана является второй, приносящая большие доходы стране, после экспорта газа и нефти, сферой. После обретения независимости и по сегодняшний день в текстильный сектор были инвестировано два миллиарда долларов, значимая часть рабочей силы страны была привлечена к производству. Туркменистан наращивает экспортный потенциал не только сырьем, но и добавочной стоимостью сырьевой продукцией. В стране придается большое значение сфере ковроткачества, считающегося важным национальным достоянием, государственное объединение «Туркменхалы», функционирующее в при министерства ковроделия Туркменистана, создало широкую сеть по производству ковров во всех областях страны. В стране развито смушковое овцеводство («каракуль»), которое славится и кожей и мехамим. Весьма известны различные виды одежды, изготавливаемые именно из этого вида. Иностранные инвестиции, которые вкладываются в текстильную промышленность Туркменистана, больше турецкого, нежели другого происхождения. По последним технологиям в стране функционируют текстильные предприятия, которые производят 100% экологически чистую продукцию (прядильные фабрики, фабрики по производству тканей и пр.). Текстильная продукция (включая хлопок) страны экспортируется в более чем 100 стран, в том числе в США, Канаду, Россию и Великобританию. Открытие в 2018 году маршрута Lapis Lazuli между Азербайджаном и Туркменистаном, другие транспортные инфраструктуры сыграли важную роль в выходе Азербайджана и Турции на рынки, сократив транспортировку продукции, считающейся одной из высоких критериев конкуренции в текстильной промышленности, и предоставив новые возможности стране.

Азербайджан

В последние годы развитию текстильной промышленности Азербайджана уделяется особое внимание. В стране возобновлены и развиваются шелководство, хлопководство и другие подотрасли текстильной промышленности, имеющие богатые исторические традиции. С этой целью страна, сфокусировавшись на зарубежные рынки, из года в год наращивает объемы экспорта. В 2019 году хлопок-сырец занял четвертое место в экспорте ненефтяной продукции страны в объеме 124 миллионов долларов. Как и вышеперечисленные страны, Азербайджан удовлетворяет требование внутреннего рынка широким ассортиментом продукции как текстильной, так и хлопководческой промышленности, а также, экспортирует их в Европу, Россию и другие регионы.

Турция

В сравнении с вышеперечисленными странами текстильная промышленность Турции развита гораздо сильнее и является одним из локомотивов экономики страны. Так, эта сфера составляет 17% экспорта страны и занимает одно из первых мест по занятости населения страны. Несмотря на то, что до половины потребности в основном сырье - хлопке удовлетворяется за счет местного производства, Турция ежегодно импортирует 700 тысяч тонн (в 2019 году), являясь шестой страной в мире по импорту хлопка. В основном, Турция импортирует хлопок из США (50%), Бразилии (12%), Греции (9%), Туркменистана (5%) и Азербайджана (5%). Страна также зависит от экспорта (в основном, это Европа) по обеспечению оборудования и красильных веществ, используемых в производстве тканей.

Польза региональной интеграции для стран

По требованиям общемировой торговой системы, постепенно переходящей из плоскости глобализации в плоскость регионализации, региональная интеграция между экономическими секторами стран носит обязательный характер, в том числе, текстильной промышленности. Региональная стратегия особенно важна для роста конкурентоспособности. Главный мотив региональной интеграции – диверсификация экспортной продукции, повышение продаж и прибыли для производителей, осуществление ценовой политики согласно потребительским группам, рост показателей ВВП стран и занятость населения.

Текстильная промышленность взаимосвязана со сферами сельского хозяйства, животноводства, нефтехимической, медицинской, строительной и автомобильной промышленностью. Любое развитие в текстильной промышленности принесет пользу этим секторам в короткой, средней и долгосрочной перспективе. Если уделить внимание важным моментам для реализации региональной интеграции между вышеназванными странами, то Турция, являющаяся на мировом рынке важным игроком в этой сфере, может закупать часть производимого хлопка, приобретаемого из США и Бразилии (62% общего импорта), в Узбекистане и Туркменистане. Это может быть важным шагом для создания заготовительной цепи между странами.

Для обеспечения передовой текстильной промышленности Турции богатым сырьем из Туркменистана и Узбекистана существует и выгодная транспортная инфраструктура. Использование маршрутов, существующих между Азербайджаном и Туркменистаном, существенно ускорили поставки перевозок. Если Узбекистан и Туркменистан, являющиеся важными производителями хлопка Тюркского совета, будут проводить политику, предоставляющую льготы в экспорте хлопка в Турцию, то этот процесс внесет свой вклад в региональную интеграцию.

На заводах и фабриках, которые в последние годы стали функционировать в Узбекистане и Туркменистане, по высоким технологиям производятся пряжа и ткани, которые, в свою очередь, могут сыграть сырьевую роль для турецких брендов.

Азербайджан, расположенный с географической точки зрения на важном стратегическом стыке между Средней Азией и Турцией, может сыграть свою роль как логистический хаб. Так, в Бакинском международном морском торговом порте в Аляте может быть создана вся важная инфраструктурная сеть (warehouse) для хранения сырья и текстильного полуфабриката, отправляемого морскими перевозками из Узбекистана и Туркменистана в Турцию и Европу.

Еще один вопрос в этом направлении заключается в том, что страны с богатым сырьем должны уделять внимание исследованиям текстильных технологий, чтобы устоять в условиях высокой конкуренции.

Если посмотреть на опыт ведущих стран с развитой текстильной промышленностью, то можно увидеть, что мероприятия в области моды играют значимую роль в развитии этого сектора. Учитывая это, Азербайджан должен проводить поощряющую политику для развития индустрии моды и дизайна. Работа студий моды и дизайна могут служить ускорению роли молодежи тюркских стран в процессе интеграции культуры. Именно поэтому проведение ежегодных мероприятий, выставок, конференций и форумов моды в этих странах может быть важным с точки зрения интеграции развития образования в этой сфере. Этот процесс, расширяя культурное сотрудничество высокого уровня, существующего между этими странами, обладающими общими историческими и культурными узами, также будет импульсом для ускоренной интеграции региона.

Рассматривая основную региональную заготовительную сеть, существующую в мире в текстильной промышленности (Азия, ЕС и Американский континент), внимание привлекает то, что на продукцию, касающуюся промышленности, никаких таможенных тарифов нет. Если вышеперечисленные страны отрегулируют таможенные тарифы в этой сфере, то, уменьшив себестоимость продукции, смогут быть более успешными в глобальной конкуренции.

Текстильная промышленность, считающаяся сегодня одной из конкурентных сфер в мире, продолжает занимать важное место в экономике стран Тюркского совета. Эти страны, обладающие основными ресурсами (качественное сырье и рабочая сила, дешевые энергетические ресурсы, близость к рассчитываемым рынкам экспорта, логистическая инфраструктура), необходимыми для развития этой промышленности, обещают большой потенциал с точки зрения будущего этого сектора. Если для расширения межгосударственных экономических отношений будут предприняты вышеперечисленные шаги, то будет ускорен процесс не только двусторонней и межрегиональной интеграции.

(Автор: Эльмар Юсифли. Текст: Кямаля Сеидова.)